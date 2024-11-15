Гендиректор «Лады»: «Долги по зарплате погашены. Что касается премиальных, уверен, что вопрос будет решен. Когда, не могу пока сказать»

«Лада» выплатила задолженности по зарплате перед игроками.

Об этом сообщил генеральный директор клуба Александр Чеботарев .

В пятницу «Лада» официально объявила об уходе главного тренера Олега Браташа .

«Сейчас сидели с Олегом Браташом, разговаривали по поводу его ухода, и как раз пришло уведомление о зачислении зарплаты.

Игрокам долги по зарплате погашены. Что касается долгов по премиальным, уверен, что вопрос будет решен, поскольку капитан нашей команды общался по этому поводу. Когда, не могу пока сказать», – сказал Чеботарев.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что в 2025 году деньги, которые направлялись на финансирование спортивных клубов региона, будут перераспределены на массовый спорт.

«Лада» уволила тренера. Почему и что дальше?