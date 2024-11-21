Губернатор Самарской области проведет встречу с болельщиками «Лады» и «ответит на все интересующие вопросы о будущем клуба»

Губернатор Самарской области проведет встречу с болельщиками «Лады».

«Сегодня, 21 ноября, в зале для пресс-конференций «Лада-Арены» (3 этаж) состоится встреча болельщиков с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым , который ответит на все интересующие вопросы о будущем хоккейного клуба «Лада».

Мероприятие начнется после окончания пресс-конференции по итогам матча «Лада» – «Салават Юлаев», – говорится в сообщении клуба из Тольятти.

Губернатор Самарской области: «Нами пытаются манипулировать группы, зарабатывающие сотни миллионов бюджетных денег на футболе, хоккее. Я не буду на это смотреть сквозь пальцы»|