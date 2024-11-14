«Лада» уволила тренера. Почему и что дальше?

Олег Браташ за бортом.

Олег Браташ покинул пост главного тренера «Лады». Генеральный директор клуба Александр Чеботарев сообщил, что решение принято, но официально о нем объявят завтра, 15 ноября. Стороны расторгли контракт по обоюдному желанию.

Отставка Браташа – следствие кулуарной борьбы?

«Лада» идет вне зоны плей-офф – девятое место в Восточной конференции и 10 побед в 24 матчах. Это значительно хуже, чем в аналогичный период прошлого года. В начале ноября-2023 тольяттинцы лидировали во всей лиге. Со временем запал иссяк. «Лада» закончила регулярку на седьмой позиции и в первом раунде вылетела от «Авангарда» (1-4 в серии).

Этот сезон тольяттинцы начали с пяти поражений в семи играх, но в последнее время ситуация выправилась: команда выиграла три из пяти матчей – у «Нефтехимика», «Авангарда» и московского «Динамо».

Но отставка все равно назревала. Статус Браташа сменился на неопределенный еще летом. Независимые друг от друга инсайдеры заявляли: тренеру ищут замену.

В руководстве клуба любые слухи опровергали. «У него еще год контракта, поэтому об этом речи вообще не должно быть, – говорил директор «Лады» Рафик Якубов. – Команда решила основную задачу сезона – какие к нему могут быть вопросы? Он свою работу провел честно, правильно. Доказал, что может работать в КХЛ. Для него же это был первый сезон в качестве главного тренера в команде КХЛ». Чеботарев вторил: «Не можем понять, откуда взялась утка про его уход».

На прошлой неделе Браташ, по информации журналиста Алексея Шевченко, не появился на нескольких тренировках команды – по неизвестным причинам.

8 ноября тренер публично подтвердил проблемы «Лады» с финансированием: «Есть основания переживать за участие «Лады» в следующем сезоне, когда не соблюдаются контрактные обязательства со стороны клуба по поводу выплаты зарплат и премиальных. Мы должны выполнять свою работу, чтобы потом требовать исполнения других обязательств».

На следующий день скрывать эту информацию перестали и в клубе. Так, капитан Михаил Фисенко сообщил, что встретился с помощником самарского губернатора: «Представитель губернатора заверил, что долги будут погашены, просто есть некие нюансы относительно бюджета Самарской области».

Якубов подтвердил: «Было обещано, что все обязательства перед командой будут выполнены». Кроме того, директор клуба назвал 18 ноября как дату, когда наступит определенность: «Будет какая-то программа, там субсидии какие-то. Это не мой вопрос, занимаются другие люди, я отвечаю чисто за спорт».

В клубе пока подробно не комментировали отставку Браташа. Но судя по тому, что слухам о увольнении почти исполнилось полгода, можно построить гипотезу: руководители исходили не только из спортивных результатов.

Оригинальные интервью сделали Браташа главной звездой «Лады»

Браташ ставил «Ладе» системный оборонительный хоккей – объяснял это качеством подобранных исполнителей. За пределами льда тренер запомнился в первую очередь ироничными пресс-конференциями. Вот несколько из его последних цитат:

«Никогда не думал, что перелом лодыжки – это заразная болезнь. У нас от Алтыбармакяна двое заразились»

«Лада» и «Амур» «засушили первые два периода? Как воблу, да?

«Если бы после первого периода сказали, что «Лада» сможет вырвать очко, я был бы рад. В раздевалке летало все: урны, планшеты, клюшки, шлемы».

Периодически Браташ выступал против своих игроков – уже без шуток. «Если мы каждый гол будем разбирать, то это индивидуальные ошибки. Кому-то опыта не хватает, кому-то мастерства», – говорил тренер после победы над «Сибирью» (4:3ОТ).

А вот его же слова после поражения от «Автомобилиста» (0:1): «Проблемы в большинстве? Наверное, банального мастерства не хватает, кто же им мешает забивать 5 на 3!?»

Будущее Браташа под вопросом – до «Лады» он работал в олимпийской сборной России и молодежных командах. С другой стороны, в лиге есть команды, где открыты вакансии главного тренера. И если «Авангард» почти определился с кандидатом, то в «Амуре», возможно, уже ищут телефон Браташа.

«Лада» теперь переходит в управление Павла Зубова – бывшего помощника Браташа. Прежде он был ассистентом в «Сибири», «Ак Барсе» и «Локомотиве», а в прошлом сезоне возглавлял «Молот» из ВХЛ.

Что даст хоккейному Тольятти эта замена?

Фото: КХЛ /Кулинич Дмитрий, Беззубов Владимир