Буруянов про обвинения в симуляции: «Понимал, что Мерфи меня ударит. Но это не мой стиль. В хоккей играют настоящие мужчины. В этом матче с «Сибирью» мы такого уже не видели, никаких «рыбок»
20 ноября «Динамо» обыграло «Сибирь» (4:2).
– После прошлого гостевого матча между «Динамо» и «Сибирью» в общий доступ лигой были выложены переговоры судей во время встречи в Новосибирске. И мы увидели, как после ее завершения хоккеисты соперника жаловались, что 20-й номер «Динамо» «ныряет». Было ли какое-то продолжение той истории и что ты в целом можешь ответить на их претензии?
– Каждый матч особенный по-своему, и [этот] матч протекал по-другому. Что касается того момента, то он не был продиктован эмоциями. Это был мой личный ход, так как я понимал, что Мерфи меня ударит.
Но я считаю, что такие моменты не красят хоккей. Это не мой стиль игры. В хоккей играют настоящие мужчины. И в [этой] игре мы такого уже не видели, никаких «рыбок», ничего подобного. Мы играем в хоккей и это показали», – сказал нападающий «Динамо» Никита Буруянов.
Форвард «Сибири» Яковлев: «Противно смотреть, как «Динамо» себя вело. Не по-мужски принимали удары, пытались симулировать»
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