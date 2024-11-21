Буруянов про обвинения в симуляции: «Понимал, что Мерфи меня ударит. Но это не мой стиль. В хоккей играют настоящие мужчины. В этом матче с «Сибирью» мы такого уже не видели, никаких «рыбок»

Никита Буруянов прокомментировал обвинения в симуляции.

20 ноября «Динамо» обыграло «Сибирь » (4:2).

– После прошлого гостевого матча между «Динамо» и «Сибирью» в общий доступ лигой были выложены переговоры судей во время встречи в Новосибирске. И мы увидели, как после ее завершения хоккеисты соперника жаловались, что 20-й номер «Динамо» «ныряет». Было ли какое-то продолжение той истории и что ты в целом можешь ответить на их претензии?

– Каждый матч особенный по-своему, и [этот] матч протекал по-другому. Что касается того момента, то он не был продиктован эмоциями. Это был мой личный ход, так как я понимал, что Мерфи меня ударит.

Но я считаю, что такие моменты не красят хоккей. Это не мой стиль игры. В хоккей играют настоящие мужчины. И в [этой] игре мы такого уже не видели, никаких «рыбок», ничего подобного. Мы играем в хоккей и это показали», – сказал нападающий «Динамо» Никита Буруянов .

Форвард «Сибири» Яковлев: «Противно смотреть, как «Динамо» себя вело. Не по-мужски принимали удары, пытались симулировать»