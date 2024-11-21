Алексей Кудашов высказался о победе «Динамо» над «Сибирью» (4:2).

– Игра хорошая получилась, практически без ошибок. И с шайбой много играли, и моментов много создавали, надо улучшать реализацию. Ну, а так, в принципе, доволен.

– Вы сыграли с «Сибирью» дважды за последние 5 дней – можете ли сказать, какая игра, по-вашему, была лучше по результативности и по сути?

– Они очень похожими оказались, но в Новосибирске всегда тяжелее играть на выезде. А так, не сильно большая разница была по рисунку и по содержанию игры.

Тяжело так же было преодолевать, «Сибирь» очень хорошо обороняется, контратакует очень остро, ну что сегодня получилось, что в Новосибирске, вот поэтому рисунок игры был предсказуем и ясен. Вопрос был в реализации, но слава богу, что и там и здесь справились.

– Конкретно у Никиты Гусева сегодня было четыре стопроцентных момента. Он никак не мог забить, но не сломался и в итоге забил. На самом деле, это сложнейший бросок над плечом в девятку. По-вашему, можно ли это назвать одним из критериев, который отличает мастера от супер-мастера, что он не сдался и забил свой гол?

– Почему игроки разделяются на игроков, которые делают результат, делают разницу и на игроков, которые… ну простые игроки, скажем так. Поэтому они и отличаются – одни мастера, другие мастера, но не такие.

– Макс Комтуа сегодня снова забил и отдал голевую передачу, однако в сравнении с матчем с «Трактором» вы ротировали звенья. Можно ли сказать, что он вышел на свою крейсерскую скорость и начинает показывать тот уровень хоккея, который вы хотели бы от него видеть?

– По поводу Макса Комтуа. Да, он набирает форму, но я говорю, что никаких пока обсуждений игроков не хочу. По поводу ротации игроков. Ну да, там пришлось сделать некоторые изменения, изменения постоянно происходят и будут происходить.

Пока у нас не получается найти стабильные сочетания, потому что когда-то травмы вмешиваются, когда-то хорошая или плохая игра игроков.

Поэтому мы пока остановились на таких сочетаниях, проверяем разные, кто лучше справляется в этом звене, где сейчас чаще всего играют Михеев и Комтуа, там был Швец-Роговой , кстати, они забили, когда опять Швец-Роговой появился. И Рашевский – посмотрим, как у кого лучше будет получаться.

– Признак мастерства – уметь играть с разными партнерами и приспосабливаться быстро к ним…

– Вы знаете, признак мастерства – выполнять то, что тебе говорят, а с кем – это не важно.

– В начале третьего периода случился такой показательный момент, когда Максим Джиошвили должен был уходить один на один с вратарем соперника, но шайба застряла во льду. О проблеме льда игроки «Динамо» уже говорят публично еще после предыдущей домашней серии. Эта тема назрела, и сегодня мы видим, что это продолжается вновь и вновь. В каждый приезд «Динамо» на домашний лед такое впечатление, что это становится проблемой для команды. Потому что даже в гостях иногда играется лучше, чем здесь. Какое ваше мнение на сей счет и что с этим можно сделать?

– Ну, что с этим сделать я не знаю. Я знаю, что служба пытается что-то исправить, потому что проблема есть. Мы заостряли, заостряем, и будем заострять на ней внимание, потому что она действительно существует. Мешает тем игрокам, которые умеют обращаться с шайбой, – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.