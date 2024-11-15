Форвард «Сибири» Яковлев: «Противно смотреть, как «Динамо» себя вело. Не по-мужски принимали удары, пытались симулировать»

Алексей Яковлев выразил недовольство из-за поведения «Динамо».

«Сибирь » уступила со счетом 1:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

– «Динамо» не пустило на пятак – это одна из главных причин поражения?

– Нападающие недорабатывают в этих моментах. Надо делать выводы.

– Прокомментируйте эпизод с вашим удалением. Это воля эмоций или попытка завести команду?

– Наверное, я сыграл не на команду, к сожалению, потому что должно было быть удаление у соперника.

Честно говоря, как «Динамо» себя вело – противно смотреть. Не по-мужски принимали удары, где-то пытались симулировать.

– Это и стало причиной потасовок в третьем периоде?

– Наверное, да, где-то они нас вывели своими этими действиями, но нам надо спокойнее реагировать на это.

Играть больше на команду нужно, – сказал нападающий «Сибири» Алексей Яковлев .