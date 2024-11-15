Форвард «Сибири» Яковлев: «Противно смотреть, как «Динамо» себя вело. Не по-мужски принимали удары, пытались симулировать»
Алексей Яковлев выразил недовольство из-за поведения «Динамо».
«Сибирь» уступила со счетом 1:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– «Динамо» не пустило на пятак – это одна из главных причин поражения?
– Нападающие недорабатывают в этих моментах. Надо делать выводы.
– Прокомментируйте эпизод с вашим удалением. Это воля эмоций или попытка завести команду?
– Наверное, я сыграл не на команду, к сожалению, потому что должно было быть удаление у соперника.
Честно говоря, как «Динамо» себя вело – противно смотреть. Не по-мужски принимали удары, где-то пытались симулировать.
– Это и стало причиной потасовок в третьем периоде?
– Наверное, да, где-то они нас вывели своими этими действиями, но нам надо спокойнее реагировать на это.
Играть больше на команду нужно, – сказал нападающий «Сибири» Алексей Яковлев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
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