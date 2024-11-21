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Седрик Пакетт: «В Москве не надо так много денег, как в Канаде или США. Здесь не так дорого. В России жизнь более доступная»

Седрик Пакетт сравнил стоимость жизни в России и Северной Америке.

«Хороший вопрос, я не знаю, никогда не считал (смеется). Мне кажется, в Москве тебе не надо так много денег, как в Канаде или США.

Здесь не так дорого, как в Северной Америке. В России жизнь более доступная», – сказал канадский форвард «Динамо» Седрик Пакетт, ранее получивший российское гражданство.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
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