Седрик Пакетт: «В Москве не надо так много денег, как в Канаде или США. Здесь не так дорого. В России жизнь более доступная»

Седрик Пакетт сравнил стоимость жизни в России и Северной Америке.

«Хороший вопрос, я не знаю, никогда не считал (смеется). Мне кажется, в Москве тебе не надо так много денег, как в Канаде или США.

Здесь не так дорого, как в Северной Америке. В России жизнь более доступная», – сказал канадский форвард «Динамо » Седрик Пакетт , ранее получивший российское гражданство.