Уайтклауд нанес удар в голову Найзу. Форвард «Торонто» получил травму, защитник «Вегаса» не был удален за хит

Зак Уайтклауд нанес удар в голову Мэттью Найзу в матче НХЛ.

Инцидент произошел за 12:01 до конца второго периода матча «Торонто» – «Вегас » (3:0). Нападающий «Лифс» Мэттью Найз катился с шайбой, когда защитник «Голден Найтс» Зак Уайтклауд нанес удар ему в подбородок. Найз упал на лед.

После этого на площадке завязалась потасовка, в результате которой защитник «Торонто » Симон Бенуа и Уайтклауд были наказаны удалениями за грубость.

Судьи не стали наказывать Уайтклауд за хит против Найза. Нападающий «Лифс» покинул площадку. Команда объявила, что он получил травму верхней части тела.

Скриншот:www.sportsnet.ca