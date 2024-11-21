Уайтклауд нанес удар в голову Найзу. Форвард «Торонто» получил травму, защитник «Вегаса» не был удален за хит
Зак Уайтклауд нанес удар в голову Мэттью Найзу в матче НХЛ.
Инцидент произошел за 12:01 до конца второго периода матча «Торонто» – «Вегас» (3:0). Нападающий «Лифс» Мэттью Найз катился с шайбой, когда защитник «Голден Найтс» Зак Уайтклауд нанес удар ему в подбородок. Найз упал на лед.
После этого на площадке завязалась потасовка, в результате которой защитник «Торонто» Симон Бенуа и Уайтклауд были наказаны удалениями за грубость.
Судьи не стали наказывать Уайтклауд за хит против Найза. Нападающий «Лифс» покинул площадку. Команда объявила, что он получил травму верхней части тела.
Скриншот:www.sportsnet.ca
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sportsnet
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