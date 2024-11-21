Уолл и Луукконен с шатаутами, Робертсон с 1+2 – звезды дня в НХЛ
Джозеф Уолл, Джейсон Робертсон и Юкко-Пекка Луукконен – звезды дня в НХЛ.
Подведены итоги очередного игрового дня.
Третья звезда – вратарь «Баффало» Юкко-Пекка Луукконен, отбивший все 23 броска в матче против «Лос-Анджелеса» (1:0).
Вторая звезда – нападающий «Далласа» Джейсон Робертсон, набравший 3 (1+2) очка в игре с «Сан-Хосе» (5:2).
Первая звезда – вратарь «Торонто» Джозеф Уолл с шатаутом в матче против «Вегаса» (3:0). Он отбил 31 бросок.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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