Уолл и Луукконен с шатаутами, Робертсон с 1+2 – звезды дня в НХЛ

Джозеф Уолл, Джейсон Робертсон и Юкко-Пекка Луукконен – звезды дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня.

Третья звезда – вратарь «Баффало» Юкко-Пекка Луукконен , отбивший все 23 броска в матче против «Лос-Анджелеса» (1:0).

Вторая звезда – нападающий «Далласа» Джейсон Робертсон , набравший 3 (1+2) очка в игре с «Сан-Хосе» (5:2).

Первая звезда – вратарь «Торонто» Джозеф Уолл с шатаутом в матче против «Вегаса» (3:0). Он отбил 31 бросок.