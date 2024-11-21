Гребенкин о дебюте в НХЛ: «Хороший день. Спасибо «Торонто», что дал мне шанс»
Никита Гребенкин высказался после дебютного матча в НХЛ.
21-летний нападающий «Торонто» принял участие в игре против «Вегаса» (3:0).
«Хороший день, я наслаждаюсь командной победой. Мне это нравится.
Спасибо команде. Спасибо генеральному менеджеру. Спасибо «Торонто Мейпл Лифс», что дали мне шанс. Да, это был веселый день», – сказал нападающий «Торонто» Никита Гребенкин.
Гребенкин дебютировал в НХЛ против «Вегаса»: один бросок и четыре силовых приема за 11:05 на льду
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sportskeeda
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