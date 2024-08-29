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  • Шестеркин – 2-й в рейтинге лучших вратарей НХЛ, Бобровский – 4-й, Василевский – 5-й, Сорокин – 9-й, Георгиев – 14-й (NHL.com)
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Шестеркин – 2-й в рейтинге лучших вратарей НХЛ, Бобровский – 4-й, Василевский – 5-й, Сорокин – 9-й, Георгиев – 14-й (NHL.com)

Сергей Бобровский вошел в список лучших вратарей НХЛ.

Официальный сайт НХЛ опубликовал топ-16 лучших голкиперов на данный момент.

В опросе приняли участие 13 авторов NHL.com, которым нужно было назвать по 16 кандидатов. Вратарь, выбранный первым, получал 16 очков, вторым – 15, третьим – 14 и так далее.  

1. Коннор ХеллибакВиннипег», 193 очка)

2. Игорь Шестеркин («Рейнджерс», 189)

3. Джереми Сваймен («Бостон», 161)

4. Сергей Бобровский («Флорида», 160)

5. Андрей Василевский («Тампа», 158)

6. Тэтчер Демко («Ванкувер», 148)

7. Юусе Сарос («Нэшвилл», 136)

8. Джейк Эттинджер («Даллас», 131)

9. Илья Сорокин («Айлендерс», 98)

10. Линус Улльмарк («Оттава», 81)

11. Джордан Биннингтон («Сент-Луис», 58)

12. Стюарт Скиннер («Эдмонтон», 54)

13. Якоб Маркстрем («Нью-Джерси», 52)

14. Александр Георгиев («Колорадо», 36)

15. Юкко-Пекка Луукконен («Баффало», 31)

16. Чарли Линдгрен («Вашингтон», 20).

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
рейтинги
logoНью-Джерси
logoРейнджерс
logoАйлендерс
logoБаффало
logoОттава
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logoТампа-Бэй
logoВашингтон
logoФлорида
logoНэшвилл
logoСент-Луис
logoВанкувер
logoЭдмонтон
logoДаллас
logoСергей Бобровский
logoНХЛ
logoЯкоб Маркстрем
logoАндрей Василевский
logoВиннипег
logoДжордан Биннингтон
logoИлья Сорокин
logoИгорь Шестеркин
logoЛинус Улльмарк
logoЮусе Сарос
logoТэтчер Демко
logoКоннор Хеллибак
logoАлександр Георгиев
logoЧарли Линдгрен
logoДжейк Эттинджер
logoЮкко-Пекка Луукконен
logoДжереми Сваймен
logoСтюарт Скиннер
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