Шестеркин – 2-й в рейтинге лучших вратарей НХЛ, Бобровский – 4-й, Василевский – 5-й, Сорокин – 9-й, Георгиев – 14-й (NHL.com)

Сергей Бобровский вошел в список лучших вратарей НХЛ.

Официальный сайт НХЛ опубликовал топ-16 лучших голкиперов на данный момент.

В опросе приняли участие 13 авторов NHL.com, которым нужно было назвать по 16 кандидатов. Вратарь, выбранный первым, получал 16 очков, вторым – 15, третьим – 14 и так далее.

1. Коннор Хеллибак («Виннипег », 193 очка)

2. Игорь Шестеркин («Рейнджерс», 189)

3. Джереми Сваймен («Бостон », 161)

4. Сергей Бобровский («Флорида», 160)

5. Андрей Василевский («Тампа», 158)

6. Тэтчер Демко («Ванкувер», 148)

7. Юусе Сарос («Нэшвилл», 136)

8. Джейк Эттинджер («Даллас», 131)

9. Илья Сорокин («Айлендерс», 98)

10. Линус Улльмарк («Оттава», 81)

11. Джордан Биннингтон («Сент-Луис», 58)

12. Стюарт Скиннер («Эдмонтон», 54)

13. Якоб Маркстрем («Нью-Джерси», 52)

14. Александр Георгиев («Колорадо», 36)

15. Юкко-Пекка Луукконен («Баффало», 31)

16. Чарли Линдгрен («Вашингтон», 20).