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Дадонов против «Сан-Хосе»: 5-й гол в сезоне, 2 броска, 2 хита и «плюс 1» за 12:50

Евгений Дадонов забил гол в матче против «Сан-Хосе».

Нападающий «Далласа» отличился в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Шаркс» (5:2).

Евгений Дадонов провел на льду 12:50 (полезность «плюс 1»), отметился 2 бросками в створ ворот и 2 силовыми приемами. Он также допустил 1 потерю.

Всего на его счету теперь 8 (5+3) баллов в 18 играх сезона.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
logoЕвгений Дадонов
logoДаллас
logoНХЛ
logoСан-Хосе
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