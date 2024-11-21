Дадонов против «Сан-Хосе»: 5-й гол в сезоне, 2 броска, 2 хита и «плюс 1» за 12:50
Евгений Дадонов забил гол в матче против «Сан-Хосе».
Нападающий «Далласа» отличился в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Шаркс» (5:2).
Евгений Дадонов провел на льду 12:50 (полезность «плюс 1»), отметился 2 бросками в створ ворот и 2 силовыми приемами. Он также допустил 1 потерю.
Всего на его счету теперь 8 (5+3) баллов в 18 играх сезона.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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