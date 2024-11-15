Дадонов забил 4-й буллит в НХЛ и разделил 5-е место в истории лиги. Лидирует Буре – 7 шайб

Евгений Дадонов реализовал четвертый буллит в карьере в НХЛ.

Нападающий «Далласа » забросил шайбу после штрафного броска в матче регулярного чемпионата против «Бостона» (7:2).

Евгений Дадонов в четвертый раз реализовал штрафной бросок и разделил пятое место в истории НХЛ по этому показателю. Столько же голов забили Матс Сундин , Джо Сакик , Давид Выборны и Чарли Конахер.

Пять буллитов реализовал Винсент Лекавалье, по шесть – Марио Лемье и Брэд Маршанд. Лидером с семью голами является Павел Буре.

Отметим, что послематчевые буллиты, в том числе победные, в этот зачет не входят.