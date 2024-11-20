Лямкин о словах Латышонка про 30 тысяч рублей в месяц: «Какие 30? У меня жена и дети: продукты, подгузники, садик даже столько не стоит»

Никита Лямкин ответил на вопрос о своих тратах в месяц.

– Недавно вратарь «Зенита» Латышонок сказал, что если бы он жил на базе и там питался, то ему бы хватило на месяц 30 тысяч рублей. Можно уложиться в эту сумму?

– Нет (смеется). Если он сидит дома, ничего не делает, никаких удовольствий, минимальных хотя бы, условно, в картинг сходить или в кино... Какие 30? Попкорн купить, в кино сходить... У меня жена и дети, садик даже столько не стоит.

– Твой минимальный бюджет значительно больше этой суммы?

– Пусть останется тайной (улыбается). Конечно, больше 30. И садики, и продукты, и подгузники, два ребенка... Все смеси, питание и так далее, – сказал защитник «Ак Барса » Никита Лямкин .