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Хайруллин о гонке Овечкина за рекордом Гретцки: «Вся страна ждет, что он достигнет цели. Только бог знает, как получится»

Марат Хайруллин надеется, что Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки.

39-летний капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (868 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

– Следите за успехами Александра Овечкина?

– Ну да, слежу. Молодец. Думаю, вся страна следит и ждет, что он побьет рекорд. Все поддерживаем и переживаем за него.

– Ему осталось забросить 26 шайб до рекорда Уэйна Гретцки. С такой формой ему удастся достигнуть своей цели уже в этом сезоне?

– Будем надеяться, что он сможет. Хорошая форма у него. Только сверху знает Бог, как получится у него. Но мы будем поддерживать его и надеяться, что он достигнет своей цели, – заявил нападающий СКА Марат Хайруллин.

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98,1% игроков НХЛ хотят, чтобы Овечкин побил рекорд Гретцки (The Athletic)

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoМарат Хайруллин
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