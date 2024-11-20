Хайруллин о гонке Овечкина за рекордом Гретцки: «Вся страна ждет, что он достигнет цели. Только бог знает, как получится»
39-летний капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (868 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
– Следите за успехами Александра Овечкина?
– Ну да, слежу. Молодец. Думаю, вся страна следит и ждет, что он побьет рекорд. Все поддерживаем и переживаем за него.
– Ему осталось забросить 26 шайб до рекорда Уэйна Гретцки. С такой формой ему удастся достигнуть своей цели уже в этом сезоне?
– Будем надеяться, что он сможет. Хорошая форма у него. Только сверху знает Бог, как получится у него. Но мы будем поддерживать его и надеяться, что он достигнет своей цели, – заявил нападающий СКА Марат Хайруллин.
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