Кузнецов о том, пишет ли Овечкину: «Голубями письма отправляю. Мы столько вместе прошли, что мне даже не надо отправлять сообщения. Просто смотришь, наслаждаешься»

Евгений Кузнецов высказался о своих отношениях с Александром Овечкиным.

Нападающий СКА забил 2 гола в матче против «Амура» (6:3).

– Забей тогда третий гол – и [вчера], получается, и у вас, и у Александра Овечкина было бы по хет-трику. Вы бывшему одноклубнику своему по «Вашингтону» пишете, может быть, поздравляете его с такими нюансами, и следит ли Александр за вами в СКА?

– Ну да, я ему голубями отправляю письма. Да не, ну мы столько вместе прошли, что, наверное, мне даже и не надо отправлять какие-то сообщения. Просто смотришь, наслаждаешься...

Сейчас, наверное, нет такого понимания, что частичкой чего-то особенного был. И потом, наверное, когда хоккей остановится уже где-то, и придет понимание какое-то…

Роман Борисович [Ротенберг ] вот говорит, там пятого-шестого года люди играют. Для меня это еще восемьдесят пятого, восемьдесят шестого. А это уже две тысячи пятого, две тысячи шестого. Так что хоккея осталось немного, поэтому нужно уделить внимание полностью – в один день его не будет, – сказал нападающий СКА Евгений Кузнецов, ранее выступавший за «Вашингтон».