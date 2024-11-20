Дмитрий Завгородний: «Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки, в России должны сделать официальный выходной день. Он легенда и кумир каждого хоккеиста»

Дмитрий Завгородний высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.

39-летний капитан «Вашингтона » Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (868 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки, в России должны сделать официальный выходной день. Он очень долго идет к этому достижению. Он легенда и кумир каждого хоккеиста.

Как минимум в России нужно будет сделать большой праздник. Он станет самым крутым голеадором в мире. Это из ряда вон выходящее событие, поэтому в честь этого можно будет придумать какой-то праздничный день», – сказал нападающий «Адмирала » Дмитрий Завгородний.