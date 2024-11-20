Дмитрий Завгородний: «Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки, в России должны сделать официальный выходной день. Он легенда и кумир каждого хоккеиста»
Дмитрий Завгородний высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.
39-летний капитан «Вашингтона» Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (868 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
«Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки, в России должны сделать официальный выходной день. Он очень долго идет к этому достижению. Он легенда и кумир каждого хоккеиста.
Как минимум в России нужно будет сделать большой праздник. Он станет самым крутым голеадором в мире. Это из ряда вон выходящее событие, поэтому в честь этого можно будет придумать какой-то праздничный день», – сказал нападающий «Адмирала» Дмитрий Завгородний.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости