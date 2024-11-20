Форвард СКА Глотов об Овечкине: «За Сашей следим всей командой. Думаю, и всей страной. Дай бог ему здоровья и голевых моментов – он все реализует»

Василий Глотов высказался о выступлении Александра Овечкина.

39-летний капитан «Вашингтона » Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (868 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

– Следите за успехами Александра Овечкина?

– Конечно-конечно. За Сашей следим всей командой. Думаю, и всей страной. Дай бог ему здоровья и голевых моментов – он все реализует.

– Ему осталось забросить 26 шайб до рекорда Уэйна Гретцки. С такой формой ему удастся достигнуть своей цели уже в этом сезоне?

– Я буду за него болеть, – заявил нападающий СКА Василий Глотов.

Ротенберг об Овечкине: «Показываем игрокам СКА, как он отрабатывает в оборону. Это ключевой момент для нас»