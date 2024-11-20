Андронов об Овечкине: «Вся страна следит за Саней и его подвигами. Он великий снайпер. Верю, что он сможет побить рекорд по голам»
Сергей Андронов высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.
39-летний капитан «Вашингтона» Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (868 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
«У нас вся страна следит за Саней и его подвигами. Я не удивлен его результативностью в нынешнем сезоне, Овечкин – большой мастер, великий снайпер.
Могу только пожелать ему удачи, верю, что рекорд по голам он сможет побить», – сказал нападающий СКА Сергей Андронов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
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