Андронов об Овечкине: «Вся страна следит за Саней и его подвигами. Он великий снайпер. Верю, что он сможет побить рекорд по голам»

Сергей Андронов высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.

39-летний капитан «Вашингтона » Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (868 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«У нас вся страна следит за Саней и его подвигами. Я не удивлен его результативностью в нынешнем сезоне, Овечкин – большой мастер, великий снайпер.

Могу только пожелать ему удачи, верю, что рекорд по голам он сможет побить», – сказал нападающий СКА Сергей Андронов.