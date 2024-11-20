СКА просил Гуляева в обмен на Серебрякова на старте переговоров, «Авангард» отказался («СЭ»)
СКА хотел получить Михаила Гуляева в обмене с участием Никиты Серебрякова.
Ранее появилась информация о том, что голкипер Никита Серебряков и форвард Эмиль Галимов перейдут в «Авангард» из системы СКА. Взамен клуб из Петербурга получит вратаря Станислава Бережного.
По данным «Спорт-Экспресса», трансфером занимался лично новый председатель совета директоров «Авангарда» Евгений Кожевников. Ранее он также участвовал в переходе Наиля Якупова из «Куньлуня».
Сообщается, что СКА на старте переговоров просил взамен 19-летнего защитника Михаила Гуляева, но в «Авангарде» отказались от такого варианта.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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