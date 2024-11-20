СКА просил Гуляева в обмен на Серебрякова на старте переговоров, «Авангард» отказался («СЭ»)

СКА хотел получить Михаила Гуляева в обмене с участием Никиты Серебрякова.

Ранее появилась информация о том, что голкипер Никита Серебряков и форвард Эмиль Галимов перейдут в «Авангард» из системы СКА. Взамен клуб из Петербурга получит вратаря Станислава Бережного.

По данным «Спорт-Экспресса», трансфером занимался лично новый председатель совета директоров «Авангарда» Евгений Кожевников. Ранее он также участвовал в переходе Наиля Якупова из «Куньлуня».

Сообщается, что СКА на старте переговоров просил взамен 19-летнего защитника Михаила Гуляева , но в «Авангарде» отказались от такого варианта.