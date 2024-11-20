Агент Серебрякова подтвердил переход вратаря в «Авангард»: «По срокам соглашения пока не решено»

Вратарь СКА Никита Серебряков продолжит карьеру в «Авангарде».

Об этом сообщил агент игрока Сергей Исаков .

«Переход подтверждаю, по срокам соглашения пока не решено», – сказал Исаков.

В активе Никиты Серебрякова 5 игр в нынешнем Фонбет Чемпионате КХЛ. Он отражает в среднем 87,4% бросков при коэффициенте надежности 3,70.