Агент Овечкина: «Все в НХЛ ждут рекорда! Игроки уважительно относятся к Александру, понимают что рядом с ними великий хоккеист!»
Агент Александра Овечкина высказался о погоне игрока за рекордом Гретцки.
39-летний капитан «Вашингтона» Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (868 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
Глеб Чистяков прокомментировал результаты опроса The Athletic, согласно которому 98,1% игроков НХЛ хотят, чтобы Овечкин побил рекорд Гретцки.
«Конечно, я знаю что все игроки очень уважительно относятся к Александру, понимают что рядом с ними играет великий игрок!
Многие смогут впоследствии сказать, что «я играл против Овечкина». Ждут ли все в НХЛ этого рекорда? Да, все, безусловно, ждут этого события!» – сказал агент Глеб Чистяков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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