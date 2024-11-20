Агент Овечкина: «Все в НХЛ ждут рекорда! Игроки уважительно относятся к Александру, понимают что рядом с ними великий хоккеист!»

Агент Александра Овечкина высказался о погоне игрока за рекордом Гретцки.

39-летний капитан «Вашингтона » Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (868 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Глеб Чистяков прокомментировал результаты опроса The Athletic, согласно которому 98,1% игроков НХЛ хотят, чтобы Овечкин побил рекорд Гретцки.

«Конечно, я знаю что все игроки очень уважительно относятся к Александру, понимают что рядом с ними играет великий игрок!

Многие смогут впоследствии сказать, что «я играл против Овечкина». Ждут ли все в НХЛ этого рекорда? Да, все, безусловно, ждут этого события!» – сказал агент Глеб Чистяков.