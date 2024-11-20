Фетисов о погоне Овечкина за Гретцки: «Все будут говорить, что играли в эпоху Александра. Это будет событие во всем спортивном мире»
Вячеслав Фетисов высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.
39-летний капитан «Вашингтона» Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (868 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
Фетисов прокомментировал результаты опроса The Athletic, согласно которому 98,1% игроков НХЛ хотят, чтобы Овечкин побил рекорд Гретцки.
«Это рекорд, который казался незыблемым даже пару лет назад, и все будут говорить, что играли в эпоху Овечкина. Думаю, что даже сам Гретцки ждет, когда это произойдет.
В любом случае это будет событие не только в хоккейном, но и во всем спортивном мире», – заявил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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