Фетисов о погоне Овечкина за Гретцки: «Все будут говорить, что играли в эпоху Александра. Это будет событие во всем спортивном мире»

Вячеслав Фетисов высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.

39-летний капитан «Вашингтона » Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (868 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Фетисов прокомментировал результаты опроса The Athletic, согласно которому 98,1% игроков НХЛ хотят, чтобы Овечкин побил рекорд Гретцки.

«Это рекорд, который казался незыблемым даже пару лет назад, и все будут говорить, что играли в эпоху Овечкина. Думаю, что даже сам Гретцки ждет, когда это произойдет.

В любом случае это будет событие не только в хоккейном, но и во всем спортивном мире», – заявил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.