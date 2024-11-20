Директор «Динамо» о травме Овечкина: «Какой был смысл вот так идти и бить Александра? Это был необязательный силовой прием»
Капитан «Вашингтона» может пропустить несколько недель из-за повреждения голени. Он получил травму после столкновения с форвардом Джеком Макбэйном в матче с «Ютой» (6:2).
«Мы же смотрим все повторы в замедленном виде, и тут может показаться, что был какой-то злой умысел. Когда я только увидел этот момент, то у меня сложилось представление, что злого умысла там не было.
Но лично на мой взгляд, это был необязательный силовой прием. Когда мы разговариваем с судьями, то от них часто можно услышать, что ты мог этого избежать.
Какой был смысл в том игровом эпизоде – вот так идти и бить Александра? Думаю, что он это сделал лишь потому, что против него находился Овечкин. Можно было спокойно проехать мимо и ничего бы там не произошло, а он пошел его бить», – сказал спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин.
Напомним, Овечкин является воспитанником «Динамо».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий