Ирина Винер: «Овечкин – уникум, гениальный хоккеист. Для него возраст не имеет значения. Уверена, он перегонит Гретцки»

Ирина Винер уверена, что Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки.

39-летний капитан «Вашингтона » Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (868 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Человеческая натура, не имеет себе равных и не имеет себе идентичных. Каждый человек по-разному развивается и приходит к результату в спорте. Поэтому тут не могут всех грести под одну гребенку.

У меня тоже есть девочка, ее зовут Настя Максимова, которая была в сборной, потом уходила, я ее снова вернула. В 25 лет она стала олимпийской чемпионкой, а через пять лет – серебряным призером Олимпийских игр в Токио. Даже в художественной гимнастике в таком возрасте, как видите, можно здорово выступать.

Что касается хоккея, то он (Овечкин) уникум, гениальный хоккеист. Для него возраст не имеет никакого значения. Как я считаю, и в этом уверена, никто, глядя на него, не должен интересоваться его возрастом и делать на это акцент.

Я уверена, что он догонит и перегонит Уэйна Гретцки», – сказала главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер .