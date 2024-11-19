Ротенберг об Овечкине: «Показываем игрокам СКА, как он отрабатывает в оборону. Это ключевой момент для нас»
Роман Ротенберг высказался об игре Александра Овечкина в обороне.
– Показали игрокам – не всем, индивидуально – как Овечкин отработал в оборону. Вы смотрели игру?
– Да, когда он не дал забросить Барбашеву.
– Это ключевой момент для нас. Мы это показываем – как Овечкин отрабатывает в оборону.
– Вы верите, что Александр в этом сезоне сможет обогнать Уэйна Гретцки?
– Верим. А вы верите?
– Мы – да.
– Все вместе верим, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (868 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт СКА
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