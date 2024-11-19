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Ротенберг об Овечкине: «Показываем игрокам СКА, как он отрабатывает в оборону. Это ключевой момент для нас»

Роман Ротенберг высказался об игре Александра Овечкина в обороне.

– Показали игрокам – не всем, индивидуально – как Овечкин отработал в оборону. Вы смотрели игру?

– Да, когда он не дал забросить Барбашеву.

– Это ключевой момент для нас. Мы это показываем – как Овечкин отрабатывает в оборону.

– Вы верите, что Александр в этом сезоне сможет обогнать Уэйна Гретцки?

– Верим. А вы верите?

– Мы – да.

– Все вместе верим, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (868 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт СКА
logoАлександр Овечкин
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logoУэйн Гретцки
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