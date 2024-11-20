Агент Овечкина о травме: «Все нормально, у него рабочее настроение»

Агент Александра Овечкина рассказал о состоянии получившего травму игрока.

Капитан «Вашингтона » может пропустить несколько недель из-за повреждения голени. Он получил травму после столкновения с форвардом Джеком Макбэйном в матче с «Ютой» (6:2).

«Все нормально, у него рабочее настроение», – сказал агент Глеб Чистяков .

Главное о травме Овечкина: повредил голень, точно пропустит больше недели