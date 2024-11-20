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Агент Овечкина о травме: «Все нормально, у него рабочее настроение»

Агент Александра Овечкина рассказал о состоянии получившего травму игрока.

Капитан «Вашингтона» может пропустить несколько недель из-за повреждения голени. Он получил травму после столкновения с форвардом Джеком Макбэйном в матче с «Ютой» (6:2).

«Все нормально, у него рабочее настроение», – сказал агент Глеб Чистяков.

Главное о травме Овечкина: повредил голень, точно пропустит больше недели

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
logoАлександр Овечкин
logoВашингтон
травмы
logoНХЛ
ТАСС
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