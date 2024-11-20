Игорь Кравчук: «Овечкин доказывает, что нужно быстрее всех не бегать, а мыслить – играет рационально, не занимается беготней. Он стал блуждающим форвардом»

Игорь Кравчук высказался относительно игры Александра Овечкина в сезоне НХЛ.

– В чем феномен нынешнего Овечкина? Визуально он выглядит тяжело – но голы тем не менее идут один за другим...

– Рациональное зерно в таких наблюдениях есть. Нынешняя НХЛ – очень быстрая лига, а Александр даже во времена своего расцвета не был самым быстрым игроком.

Но Овечкин в этом сезоне вновь доказывает, что нужно быстрее всех не бегать, а мыслить.

Он не занимается пустой беготней, играет очень рационально, в каких-то моментах резко включается и за счет чтения игры оказывается в тех точках, куда приходит шайба. Это и мастерство, и опыт!

Кстати, срабатывают и новые моменты в тактике «Вашингтона». Овечкин не привязан к какому-то флангу, он стал, скажем так, блуждающим форвардом.

Теперь он забивает не только из своего офиса, но и с пятака, и с правого фланга. Более вариативной стала и игра всего «Вашингтона», отсюда уверенный результат.

– Что пожелаете Овечкину?

– Сейчас самое главное – ничего не форсировать, спокойно восстановиться.

Если будет все в порядке со здоровьем, то рекорд Гретцки никуда не денется. Как и новые победы «Вашингтона », – сказал двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук .