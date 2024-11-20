Кравчук о травме Овечкина: «Не было ничего умышленного со стороны Макбэйна. Не все в НХЛ катаются хорошо – канадец выглядел немного коряво»
Нападающий «Вашингтона» может пропустить несколько недель из-за повреждения, полученного в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты».
– Как оцените столкновение Овечкина с форвардом «Юты» Макбэйном, по итогам которого лучший снайпер чемпионата получил травму?
– Где-то в интернете читал про теории заговора – мол, Овечкину решили испортить гонку за Гретцки.
Но мне показалось, что ничего умышленного со стороны Макбэйна не было – столкновение получилось случайным.
Не все в лиге катаются так хорошо, как Овечкин, – и канадец в этом эпизоде выглядел немного коряво, не смог уйти от контакта. Так или иначе столкновение получилось самым опасным – практически колено в колено.
У Александра – огромный опыт. Очень хорошо, что он после небольшой попытки вернуться сразу почувствовал, что нужно уходить – чтобы не усугубить травму. Все было профессионально.
– Вас не удивило, что атака на Овечкина не привела к массовым столкновениям на льду?
– Хоккей в НХЛ в последние десятилетия сильно изменился, «полицейские» остались в прошлом, драк практически не возникает.
Хотя через несколько смен Уилсон подрался с Макбэйном – но уже без характерной для прежних времен агрессии, – сказал сказал двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук.
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