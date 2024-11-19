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Форвард ЦСКА Окулов провел 600-й матч в КХЛ

Константин Окулов провел 600-й матч в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Юбилейной для нападающего стала игра против «Лады» (4:1)

Большую часть карьеры Константин Окулов провел в ЦСКА, с которым выиграл три Кубка Гагарина и четыре титула чемпиона России. До этого он также выступал за «Сибирь». 

Всего в 600 матчах Окулов набрал 399 (152+247) очков за результативность. 

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт ЦСКА
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