Форвард ЦСКА Окулов провел 600-й матч в КХЛ
Константин Окулов провел 600-й матч в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Юбилейной для нападающего стала игра против «Лады» (4:1)
Большую часть карьеры Константин Окулов провел в ЦСКА, с которым выиграл три Кубка Гагарина и четыре титула чемпиона России. До этого он также выступал за «Сибирь».
Всего в 600 матчах Окулов набрал 399 (152+247) очков за результативность.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт ЦСКА
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости