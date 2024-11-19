Воробьев о 4:1 с «Ладой»: «Довольно солидная игра с нашей стороны. Хорошо сработало меньшинство. Где-то могли к моментам отнестись получше, много не реализовывали»
Илья Воробьев подвел итоги матча ЦСКА против «Лады» (4:1).
«Довольно солидная игра с нашей стороны. Хорошо сработало меньшинство, забили свои голы.
Где-то могли к моментам отнестись немножко получше, много не реализовывали. А так, в принципе, можно быть довольным», – сказал главный тренер ЦСКА Илья Воробьев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт ЦСКА
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