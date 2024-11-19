Тренер «Лады» Зубов об 1:4 от ЦСКА: «У нас только 6-7 человек попадали в скорость, которую предложил соперник. Ничего страшного, пообжались с пацанами. Немного физически проваливаемся»

Павел Зубов высказался после матча «Лады» против ЦСКА (1:4).

– Несмотря на такую невнятную игру, зрители нас поддерживали. Из легкого было только назначать состав, вышли все, кто был в строю, соперник был тяжелым, видна свежесть.

У нас только 6-7 человек попадали в скорость, которую предложил ЦСКА . Ничего страшного, пообщались с пацанами. Пока что есть, то есть. Немного физически мы проваливаемся. В игре были ляпы и от опытных игроков.

Думаем, вызывать ли игроков из ЦСК ВВС, но их не так много. Больше, как игроками МХЛ , подкрепиться некем.

– Вратаря поменяли по какой причине?

– Он получил повреждение, было удаление на нем. Поэтому беда не приходит одна. Пока врачи колдуют. Завтра пройдет диагностику, от этого будем отталкиваться, – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Лады» Павел Зубов .