Джереми Реник: «Овечкин – чудо природы. Он точно побьет рекорд Гретцки»

Джереми Реник высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

39-летний капитан «Вашингтона » Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (868 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

– Объясните карьерное долголетие Овечкина.

– Он чудо природы.

Он делал вещи, которым просто нет равных с точки зрения забивания голов.

– Сможет ли Овечкин побить рекорд Гретцки?

– Да, он точно [побьет рекорд], – сказал член Зала хоккейной славы Джереми Реник .