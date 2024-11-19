Джереми Реник: «Овечкин – чудо природы. Он точно побьет рекорд Гретцки»
Джереми Реник высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.
39-летний капитан «Вашингтона» Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (868 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
– Объясните карьерное долголетие Овечкина.
– Он чудо природы.
Он делал вещи, которым просто нет равных с точки зрения забивания голов.
– Сможет ли Овечкин побить рекорд Гретцки?
– Да, он точно [побьет рекорд], – сказал член Зала хоккейной славы Джереми Реник.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: RG.org
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