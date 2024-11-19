Дауд о травме Овечкина: «Отстой. Он был в огне, показывал невероятный хоккей. Он очень важен для «Вашингтона»

Ник Дауд высказался о травме Александра Овечкина.

Капитан «Вашингтона» может пропустить несколько недель из-за повреждения голени. Он получил травму после столкновения с форвардом Джеком Макбэйном в матче с «Ютой» (6:2).

«Это отстой. Ненавижу видеть такое. Он был в огне. Он очень важен для нашей команды. Он наш капитан.

Чтобы выигрывать матчи, нужно забивать голы. Он показывал невероятный хоккей, так что да, было неприятно видеть это», – сказал нападающий «Вашингтона » Ник Дауд .