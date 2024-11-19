Дауд о травме Овечкина: «Отстой. Он был в огне, показывал невероятный хоккей. Он очень важен для «Вашингтона»
Ник Дауд высказался о травме Александра Овечкина.
Капитан «Вашингтона» может пропустить несколько недель из-за повреждения голени. Он получил травму после столкновения с форвардом Джеком Макбэйном в матче с «Ютой» (6:2).
«Это отстой. Ненавижу видеть такое. Он был в огне. Он очень важен для нашей команды. Он наш капитан.
Чтобы выигрывать матчи, нужно забивать голы. Он показывал невероятный хоккей, так что да, было неприятно видеть это», – сказал нападающий «Вашингтона» Ник Дауд.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: The Washington Post
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости