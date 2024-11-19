Плющев об Овечкине: «Любая травма всегда вышибает спортсмена из колеи. Если реабилитация пройдет в течение недели, значит, это достаточно серьезная вещь»
Владимир Плющев высказался о травме Александра Овечкина.
Капитан «Вашингтона» может пропустить несколько недель из-за повреждения голени. Он получил травму после столкновения с форвардом Джеком Макбэйном в матче с «Ютой» (6:2).
«Любая травма всегда вышибает спортсмена из колеи. Как будет дальше, сложно определить. Если говорится о том, что реабилитация пройдет в течение недели, значит, это достаточно серьезная вещь. Конечно, она повлияет на форму.
Если говорить о старте сезона, то Овечкина оценили все, кто только мог. Человек забивает в каждой игре и не по одной, а по несколько шайб. Что тут еще сказать?» – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Р-Спорт»
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