Звягин о Маклауде: «Игрок уровня НХЛ. Когда он ушел из лиги, был лучшим по проценту вбрасываний. Он здорово играет на точках, хорош в защите. В КХЛ уже показал достаточно мастерства»
Сегодня клуб проиграл в матче против минского «Динамо» (2:5).
– Наиль Якупов вернулся. Оцените его игру и почему решили обратить на него внимание сейчас, а не летом?
– По приобретениям больше уместно спрашивать менеджмент. По сегодняшней игре не хотелось бы говорить про индивидуальности – проиграли командой. Но Наиль был заметен хорошей скоростью, пару раз выводил партнеров на голевые моменты. Рады его возвращению.
– Что скажете о Маклауде?
– Игрок уровня НХЛ. На тот момент, когда он ушел из лиги, был лучшим по проценту вбрасываний. Это двусторонний нападающий, здорово играет на точках, хорош в защите. В КХЛ уже показал достаточно мастерства.
– В апреле он будет вынужден уехать. Как относитесь?
– Что есть, то есть. Ценное приобретение для команды, а что дальше – вопрос будущего.
– Маклауд и Прохоркин. Когда будут готовы играть?
– Коля близок (к возвращению). Он уже был на льду, но существовал риск рецидива, потери на более длительный срок. По Маклауду не знаю точно, зависит от готовности визы, бумаг.
– Состав значительно поменялся по ходу сезона. Как вам работается в таких условиях?
– В нашей ситуации комфортного ничего нет. Все ребята опытные, самостоятельно готовились, конечно, невозможно подготовить на сборах вне команды, им нужно время на адаптацию, – сказал главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин.
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