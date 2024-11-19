Быков о том, готов ли он возглавить «Авангард»: «Я сейчас не могу брать на себя какие-то обязательства»

Вячеслав Быков ответил на вопрос о том, готов ли он возглавить «Авангард».

– Готовы ли вы возглавить «Авангард»? – Я сейчас не могу брать на себя какие-то обязательства.

– В «Авангарде» хотят видеть североамериканского специалиста на посту главного тренера. Правильно ли это, учитывая сколько россиян сейчас работает в КХЛ?

– Это уже дело руководителей клуба, какого тренера выбирать: российского, европейского или североамериканского.

Конечно, болельщики бы хотели видеть российского тренера. Но, повторюсь, это все прерогатива руководства. И все зависит от того, чего они хотят для развития команды.

– Может, им понравилось, как Бенуа Гру работает в «Тракторе»? Челябинцы идут на первом месте на Востоке.

– Все возможно. Безусловно, Гру хорошо работает, «Трактор» показывает приличный хоккей и занимает соответствующее место. Но сейчас первое, второе или какое-то другое место – это все относительно. Все будет решаться во время плей-офф.

Сейчас идет подготовка именно к плей-офф. Да, победы и лидерство придают уверенности команде, набирается опыт. Но самые главные игры будут в плей-офф. Именно там мы увидим воочию те команды и тех игроков, которые могут добиваться высоких результатов, – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.