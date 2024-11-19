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Звягин о 2:5 от минского «Динамо»: «Неплохо начали, забили гол, но потом соперник превзошел нас. Мы проиграли в катании, скорости, борьбе»

Сергей Звягин высказался после матча против минского «Динамо» (2:5).

– В актив можем занести первые 10 минут. Неплохо начали, забили гол, но потом соперник превзошел нас в оставшееся время.

– До конца декабря получится улучшить физику?

– В других играх мы выглядели физически хорошо. Сегодня будем разбираться в причинах, проиграли в катании, скорости, борьбе. Это немного удивляет, потому что у нас был дополнительный день на подготовку.

– Чувствуете негатив от болельщиков после серии неудач?

– Сегодня во втором периоде соперник много владел шайбой, хотя у нас было несколько 100‑процентных моментов забить.

«Динамо» играло с преимуществом, трибуны были самыми тихими за весь сезон, но фан‑сектор все равно нас поддерживал. Спасибо им. За нами должок в следующей игре.

– Акцентируете внимание на таблице?

– Мы не делали этого на протяжении многих игр, но в прошлом матче против «Нефтехимика» говорили, что игра за 4 очка, соперник идет в восьмерке и что, выиграв в домашней серии, дадим себе шанс, при удачном раскладе зайдем в зону плей‑офф.

И сегодня говорили об этом, это должно было быть огромной мотивацией для нас, но не получилось, – сказал главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин.

«Авангард» набрал 22 очка в 26 матчах и занимает 10-е место в таблице Восточной конференции.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoАвангард
logoМатч ТВ
logoДинамо Минск
logoСергей Звягин
logoКХЛ
болельщики
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