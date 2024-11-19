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  • Грант о 2:5 от минского «Динамо»: «Порой «Авангард» выглядел жалко. К нашему коллективу нет претензий, просто мы оказались не готовы»
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Грант о 2:5 от минского «Динамо»: «Порой «Авангард» выглядел жалко. К нашему коллективу нет претензий, просто мы оказались не готовы»

Алекс Грант высказался после матча против минского «Динамо» (2:5).

«Мы порой выглядели просто жалко сегодня. Противник доминировал, не давал нам никаких шансов, мы допускали одну ошибку за другой, причем ошибки были простые.

К нашему коллективу нет никаких претензий, у нас классная команда, просто почему-то мы сегодня оказались не готовы. Соперник вышел заряженным, а мы не нашли чем ответить.

К тренерскому штабу тоже нет никаких претензий, нас подготовили к матчу, и «Динамо» делало именно то, о чем нас предупреждали. Видимо, психологический момент сыграл роль, мы были не так голодны до победы», – сказал защитник «Авангарда» Алекс Грант.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
logoАвангард
logoДинамо Минск
logoАлекс Грант
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