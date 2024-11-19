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  • Генменеджер «Амура» о Джарасике: «Рынок вратарей пустой, такого игрока нельзя было упускать. Мэтт давно без игровой практики, но сомнений в его квалификации нет»
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Генменеджер «Амура» о Джарасике: «Рынок вратарей пустой, такого игрока нельзя было упускать. Мэтт давно без игровой практики, но сомнений в его квалификации нет»

Вадим Покотило высказался о переходе Мэтта Джарасика из «Куньлуня».

Китайский клуб обменял 27-летнего американского вратаря на форварда дальневосточного клуба Яна Дрозга.  

«Вместе с тренерским штабом мы сошлись во мнении, что одна из наших важнейший задач – это усиление вратарской линии. Был найден вариант с Мэттом Джарасиком, который очень неплохо проявил себя в прошлых сезонах в составе «Куньлуня».

Отмечу, что рынок вратарей сейчас не просто скудный, а практически пустой. Поэтому возможность получить такого игрока – это отличный шанс, который нельзя было упускать.

К сожалению, в качестве компенсации за него пришлось отдать Яна Дрозга. Мы пытались найти другое решение, но китайская сторона дала понять, что это единственный вариант. Поэтому мы благодарим Яна за работу, но дальше идем разными путями.

Что касается Джарасика, то мы пообщались с ним, и очень впечатлены уровнем его мотивации. Прежде всего, его интересовал не размер контракта, а возможность играть в КХЛ.

Из-за разногласий по новому контракту с «Куньлунем» Мэтт давно не имел игровой практики, но ему есть что доказывать. Нам такое отношение к делу импонирует. Ну а в уровне его квалификации сомнений нет.

Мы уже занимаемся оформлением необходимых документов и ожидаем, что в начале декабря он сможет дебютировать за нашу команду», – сказал генеральный менеджер «Амура» Вадим Покотило.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Амура»
logoКХЛ
logoАмур
logoКуньлунь Ред Стар
logoМэтт Джарасик
logoЯн Дрозг
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