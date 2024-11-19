Генменеджер «Амура» о Джарасике: «Рынок вратарей пустой, такого игрока нельзя было упускать. Мэтт давно без игровой практики, но сомнений в его квалификации нет»

Вадим Покотило высказался о переходе Мэтта Джарасика из «Куньлуня».

Китайский клуб обменял 27-летнего американского вратаря на форварда дальневосточного клуба Яна Дрозга.

«Вместе с тренерским штабом мы сошлись во мнении, что одна из наших важнейший задач – это усиление вратарской линии. Был найден вариант с Мэттом Джарасиком , который очень неплохо проявил себя в прошлых сезонах в составе «Куньлуня ».

Отмечу, что рынок вратарей сейчас не просто скудный, а практически пустой. Поэтому возможность получить такого игрока – это отличный шанс, который нельзя было упускать.

К сожалению, в качестве компенсации за него пришлось отдать Яна Дрозга . Мы пытались найти другое решение, но китайская сторона дала понять, что это единственный вариант. Поэтому мы благодарим Яна за работу, но дальше идем разными путями.

Что касается Джарасика, то мы пообщались с ним, и очень впечатлены уровнем его мотивации. Прежде всего, его интересовал не размер контракта, а возможность играть в КХЛ .

Из-за разногласий по новому контракту с «Куньлунем» Мэтт давно не имел игровой практики, но ему есть что доказывать. Нам такое отношение к делу импонирует. Ну а в уровне его квалификации сомнений нет.

Мы уже занимаемся оформлением необходимых документов и ожидаем, что в начале декабря он сможет дебютировать за нашу команду», – сказал генеральный менеджер «Амура » Вадим Покотило.