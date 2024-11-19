Зарплата Джарасика в «Амуре» – 15 млн рублей за сезон (Metaratings)
Мэтт Джарасик заработает 15 миллионов рублей по контракту с «Амуром».
Сегодня «Куньлунь» обменял 27-летнего американского вратаря на форварда дальневосточного клуба Яна Дрозга.
Как сообщает Metaratings, Джарасик подпишет однолетний контракт с «Амуром» с заработной платой – 15 млн рублей.
Голкипер еще не играл в КХЛ в этом сезоне. В прошлом чемпионате он провел 36 матчей за «Куньлунь», пропуская в среднем 3,07 шайбы и отражая 91,8% бросков, также у него в активе 2 шатаута.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости