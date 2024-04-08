Кожевников об интервью Кравца после отставки: «Основная мысль: я – Д’Артаньян, остальные – воздушные шарики. Обвинения не совсем понятны, он сам поднялся в таком же стиле»

Теги Авангард Локомотив Дмитрий Рябыкин Игорь Захаркин Сергей Звягин Боб Хартли отставки КХЛ Кубок Гагарина Михаил Кравец Александр Кожевников Хоккей

Александр Кожевников высказался об интервью Михаила Кравца после отставки.

– Тренерскую профессию считаю самой сложной в хоккее. Поэтому тренерские отставки меня всегда задевают и заставляют более внимательно посмотреть на людей этой профессии, где-то им посочувствовать.

Вот и история увольнения Михаила Кравца из «Авангарда» не оставила равнодушной. При 0-2 с Ярославлем «Авангарду» надо было спасать серию, «в расход» пошел тренер. В принципе спасение было совсем рядом – седьмой матч в Омске «ястребам» надо было брать. Не получилось.

– На фоне полуфинальных 0-3 «Трактора» приходит понимание, что только «Авангард» мог остановить ярославский поезд?

– Это уже гадания. Но мне кажется, что отставка взбодрила не только команду, но и самого тренера. Его интервью были одовременно скандальными и забавными, в старом добром стиле Игоря Захаркина, с высоким пондусом (смеется). 

Основная мысль всех интервью: я – Д’Артаньян, все остальные – воздушные шарики. И главный «шарик» – сменщик Сергей Звягин

– Вам понятны эмоции Кравца? 

– Эмоции – понятны, обвинения – не совсем. Года полтора назад точно в таком же стиле в «Авангарде» был уволен Дмитрий Рябыкин, и как раз именно Кравец поднялся из помощников на его место.

Отдам должное Рябыкину, он без истерик, по-мужски прошел через это испытание. Хотя, наверное, точно так же был обижен на своего помощника. Более того, именно при Рябыкине Кравец пришел в клуб, тогда как Звягин работает в Омске давно, еще со времен «стекольщика» Хартли. Это как раз смягчающее для нового главного тренера обстоятельство.

Поэтому нынешние шекспировские страсти и обиды на «дублера» понять не могу. Логике они не поддаются! – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

Михаил Кравец: «Меня хотели выгнать из «Авангарда» после игры с «Сибирью». Удивили слова Шарипзянова – смешно. Может, Звягина надо было в сентябре назначать? Раз такой бриллиант в раздевалке»

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5 комментариев
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Рябыкин как раз давал обиженные интервью вскоре после ухода! Но в целом в кои-то веки по делу замечание - Кравец был "Звягиным" в своё время. И у него не было в 2024 году многоматчевого выезда как у Дмитрия на старте сезона.
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На удивление, адекватная оценка произошедшего от Кожевникова.
Правда, опять уколол Хартли)
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Кто знает, почему Хартли "стекольщик"?
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да зашейте вы уже этому старику торпеду,чтоб не кодировать каждый раз..
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Ответ Евгений Исаев
Кто знает, почему Хартли "стекольщик"?
Некогда работал на стекольном заводе.
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