Кожевников об интервью Кравца после отставки: «Основная мысль: я – Д’Артаньян, остальные – воздушные шарики. Обвинения не совсем понятны, он сам поднялся в таком же стиле»
Александр Кожевников высказался об интервью Михаила Кравца после отставки.
– Тренерскую профессию считаю самой сложной в хоккее. Поэтому тренерские отставки меня всегда задевают и заставляют более внимательно посмотреть на людей этой профессии, где-то им посочувствовать.
Вот и история увольнения Михаила Кравца из «Авангарда» не оставила равнодушной. При 0-2 с Ярославлем «Авангарду» надо было спасать серию, «в расход» пошел тренер. В принципе спасение было совсем рядом – седьмой матч в Омске «ястребам» надо было брать. Не получилось.
– На фоне полуфинальных 0-3 «Трактора» приходит понимание, что только «Авангард» мог остановить ярославский поезд?
– Это уже гадания. Но мне кажется, что отставка взбодрила не только команду, но и самого тренера. Его интервью были одовременно скандальными и забавными, в старом добром стиле Игоря Захаркина, с высоким пондусом (смеется).
Основная мысль всех интервью: я – Д’Артаньян, все остальные – воздушные шарики. И главный «шарик» – сменщик Сергей Звягин.
– Вам понятны эмоции Кравца?
– Эмоции – понятны, обвинения – не совсем. Года полтора назад точно в таком же стиле в «Авангарде» был уволен Дмитрий Рябыкин, и как раз именно Кравец поднялся из помощников на его место.
Отдам должное Рябыкину, он без истерик, по-мужски прошел через это испытание. Хотя, наверное, точно так же был обижен на своего помощника. Более того, именно при Рябыкине Кравец пришел в клуб, тогда как Звягин работает в Омске давно, еще со времен «стекольщика» Хартли. Это как раз смягчающее для нового главного тренера обстоятельство.
Поэтому нынешние шекспировские страсти и обиды на «дублера» понять не могу. Логике они не поддаются! – сказал двукратный олимпийский чемпион.
Михаил Кравец: «Меня хотели выгнать из «Авангарда» после игры с «Сибирью». Удивили слова Шарипзянова – смешно. Может, Звягина надо было в сентябре назначать? Раз такой бриллиант в раздевалке»
Правда, опять уколол Хартли)