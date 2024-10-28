Экс-тренер «Авангарда» Рябыкин отказался возглавить «Югру»
Дмитрий Рябыкин не возглавит «Югру».
Специалист отказался от предложения клуба ВХЛ, об этом сообщил журналист Михаил Зислис.
Клуб из Ханты-Мансийска ищет нового главного тренера на замену отправленному в отставку Сергею Решетникову.
Дмитрий Рябыкин ранее возглавлял «Авангард» и «Витязь» в КХЛ.
На данный момент «Югра» находится на 16-й позиции в турнирной таблице чемпионата ВХЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
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