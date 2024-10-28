Экс-тренер «Авангарда» Рябыкин отказался возглавить «Югру»

Дмитрий Рябыкин не возглавит «Югру».

Специалист отказался от предложения клуба ВХЛ, об этом сообщил журналист Михаил Зислис.

Клуб из Ханты-Мансийска ищет нового главного тренера на замену отправленному в отставку Сергею Решетникову.

Дмитрий Рябыкин ранее возглавлял «Авангард » и «Витязь » в КХЛ .

На данный момент «Югра » находится на 16-й позиции в турнирной таблице чемпионата ВХЛ.