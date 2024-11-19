39-летний Овечкин – самый возрастной игрок в истории НХЛ, кому удалось первым в сезоне забросить 15 шайб

Александр Овечкин первым в сезоне НХЛ забросил 15 шайб.

Капитан «Вашингтона » сделал дубль в матче регулярного чемпионата с «Ютой» (6:2).

В активе 39-летнего нападающего стало 15 голов в 18 играх в текущем сезоне при 25 очках и полезности «+15». Он единолично возглавил снайперскую гонку лиги .

Овечкин (39 лет 62 дня) стал самым возрастным игроком в истории лиги, кому удалось первым в сезоне достичь отметки 15 шайб.

До Овечкина рекорд принадлежал Фрэнку Маховличу (33 года 304 дня, 1971/72, «Монреаль»).

Овечкин забил 867-й и 868-й голы в НХЛ. До рекорда Гретцки – 26 шайб

Овечкин получил травму в матче с «Ютой», столкнувшись с Макбэйном коленом в колено. На 57-й минуте Уилсон подрался с Джеком