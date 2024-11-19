39-летний Овечкин – самый возрастной игрок в истории НХЛ, кому удалось первым в сезоне забросить 15 шайб
Александр Овечкин первым в сезоне НХЛ забросил 15 шайб.
Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче регулярного чемпионата с «Ютой» (6:2).
В активе 39-летнего нападающего стало 15 голов в 18 играх в текущем сезоне при 25 очках и полезности «+15». Он единолично возглавил снайперскую гонку лиги.
Овечкин (39 лет 62 дня) стал самым возрастным игроком в истории лиги, кому удалось первым в сезоне достичь отметки 15 шайб.
До Овечкина рекорд принадлежал Фрэнку Маховличу (33 года 304 дня, 1971/72, «Монреаль»).
Овечкин забил 867-й и 868-й голы в НХЛ. До рекорда Гретцки – 26 шайб
Овечкин получил травму в матче с «Ютой», столкнувшись с Макбэйном коленом в колено. На 57-й минуте Уилсон подрался с Джеком
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
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