Овечкин единолично возглавил гонку снайперов НХЛ – 15 шайб в 18 играх. У Райнхарта и Драйзайтля по 13 голов
Александр Овечкин единолично возглавил гонку снайперов НХЛ с 15 шайбами.
Капитан «Вашингтона» забросил 2 шайбы в матче регулярного чемпионата с «Ютой» (6:2).
В активе 39-летнего нападающего стало 15 голов в 18 играх в текущем сезоне при 25 очках и полезности «+15».
Россиянин единолично возглавил снайперскую гонку в текущем сезоне лиги. Он обошел Сэма Райнхарта («Флорида», 13 шайб в 18 играх) и Леона Драйзайтля («Эдмонтон», 13 в 19).
Овечкин является 9-кратным обладателем «Морис Ришар Трофи» – приза лучшему снайперу регулярного чемпионата.
Овечкин забил 867-й и 868-й голы в НХЛ. До рекорда Гретцки – 26 шайб
Овечкин получил травму в матче с «Ютой», столкнувшись с Макбэйном коленом в колено. На 57-й минуте Уилсон подрался с Джеком
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости