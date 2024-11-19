Овечкин единолично возглавил гонку снайперов НХЛ – 15 шайб в 18 играх. У Райнхарта и Драйзайтля по 13 голов

Александр Овечкин единолично возглавил гонку снайперов НХЛ с 15 шайбами.

Капитан «Вашингтона » забросил 2 шайбы в матче регулярного чемпионата с «Ютой» (6:2).

В активе 39-летнего нападающего стало 15 голов в 18 играх в текущем сезоне при 25 очках и полезности «+15».

Россиянин единолично возглавил снайперскую гонку в текущем сезоне лиги. Он обошел Сэма Райнхарта («Флорида», 13 шайб в 18 играх) и Леона Драйзайтля («Эдмонтон», 13 в 19).

Овечкин является 9-кратным обладателем «Морис Ришар Трофи» – приза лучшему снайперу регулярного чемпионата.

Овечкин забил 867-й и 868-й голы в НХЛ. До рекорда Гретцки – 26 шайб

Овечкин получил травму в матче с «Ютой», столкнувшись с Макбэйном коленом в колено. На 57-й минуте Уилсон подрался с Джеком