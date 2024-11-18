Ротенберг о КХЛ и РПЛ: «В футболе 30 игр, у нас – 68. В хоккее другие подходы, иногда надо дать игроку восстановиться. Перед первой победой в Кубке у СКА была серия поражений, «Словану» 0:5 проиграли»
– В отличие от футбола у нас очень-очень много игр. Мы играем каждый второй день. В РПЛ 30 игр, у нас 68 игр.
– Зашел к вам в раздевалку, там игроки крутят велосипед, радостные. Если бы в футболе мы 4 игры подряд проиграли, я бы уже повесился 4 раза. У вас столько игр, вы по существу готовитесь к Кубку Гагарина, если быть честным.
– Когда мы выиграли первый Кубок Гагарина, мы проиграли перед плей-офф огромное количество игр, серия поражений была.
Причем проигрывали матчи не в одну шайбу, а 0:5 проиграли – «Словану», я помню. И у руководства были вопросы к нам, можем ли вообще что-то выиграть. В хоккее другие совершенно подходы с точки зрения количества игр.
Иногда надо дать игроку возможность восстановиться, поработать над собой, потренироваться. Внутренние вопросы решаются в коммуникации, совместными решениями, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг в интервью Леониду Слуцкому.
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