Ротенберг о КХЛ и РПЛ: «В футболе 30 игр, у нас – 68. В хоккее другие подходы, иногда надо дать игроку восстановиться. Перед первой победой в Кубке у СКА была серия поражений, «Словану» 0:5 проиграли»

Роман Ротенберг сравнил подготовку в Мир РПЛ и Фонбет Чемпионате КХЛ.

– В отличие от футбола у нас очень-очень много игр. Мы играем каждый второй день. В РПЛ 30 игр, у нас 68 игр.

– Зашел к вам в раздевалку, там игроки крутят велосипед, радостные. Если бы в футболе мы 4 игры подряд проиграли, я бы уже повесился 4 раза. У вас столько игр, вы по существу готовитесь к Кубку Гагарина, если быть честным.

– Когда мы выиграли первый Кубок Гагарина , мы проиграли перед плей-офф огромное количество игр, серия поражений была.

Причем проигрывали матчи не в одну шайбу, а 0:5 проиграли – «Словану », я помню. И у руководства были вопросы к нам, можем ли вообще что-то выиграть. В хоккее другие совершенно подходы с точки зрения количества игр.

Иногда надо дать игроку возможность восстановиться, поработать над собой, потренироваться. Внутренние вопросы решаются в коммуникации, совместными решениями, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг в интервью Леониду Слуцкому.