Зарплата Хохлачева в «Сочи» – 25 млн рублей с учетом бонусов (Metaratings)
Александр Хохлачев заработает 25 миллионов рублей по контракту с «Сочи».
Об этом сообщает Metaratings. 31-летний нападающий заключил соглашение с клубом до конца сезона-2024/25.
Хохлачев является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе СКА (2017) и «Авангарда» (2021).
15 ноября «Амур» расторг контракт с форвардом. В нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ на счету Александра Хохлачева 2 (1+1) балла в 21 игре.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
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