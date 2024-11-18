Зарплата Хохлачева в «Сочи» – 25 млн рублей с учетом бонусов (Metaratings)

Александр Хохлачев заработает 25 миллионов рублей по контракту с «Сочи».

Об этом сообщает Metaratings. 31-летний нападающий заключил соглашение с клубом до конца сезона-2024/25.

Хохлачев является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе СКА (2017) и «Авангарда» (2021).

15 ноября «Амур » расторг контракт с форвардом. В нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ на счету Александра Хохлачева 2 (1+1) балла в 21 игре.