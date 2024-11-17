Агентство Winners: «Хохлачев пополнит состав «Сочи» в ближайшее время. Мы в завершающей стадии переговоров»

Нападающий Александр Хохлачев близок к переходу в «Сочи».

Об этом сообщило хоккейное агентство Winners.

«В ближайшее время нападающий Александр Хохлачев пополнит состав команды 🐆.

Мы находимся в завершающей стадии переговоров по контракту», – сообщили в Winners Hockey Agency.

15 ноября «Амур » расторг контракт с форвардом. В нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ на счету Александра Хохлачева 3 (1+2) балла в 21 игре.