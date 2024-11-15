«Сочи» – главный претендент на подписание Хохлачева
Александр Хохлачев может перейти в «Сочи».
Южане является главными претендентами на подписание соглашения с форвардом, сообщил журналист Алексей Шевченко.
Александр Хохлачев ранее по обоюдному согласию расторг договор с «Амуром».
В этом сезоне Хохлачев набрал 3 (1+2) очка в 21 матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Алексея Шевченко
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