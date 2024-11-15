«Сочи» – главный претендент на подписание Хохлачева

Александр Хохлачев может перейти в «Сочи».

Южане является главными претендентами на подписание соглашения с форвардом, сообщил журналист Алексей Шевченко.

Александр Хохлачев ранее по обоюдному согласию расторг договор с «Амуром ».

В этом сезоне Хохлачев набрал 3 (1+2) очка в 21 матче Фонбет чемпионата КХЛ .