«Амур» расторг контракт с Хохлачевым. У форварда 3 очка в 21 игре сезона
Нападающий Александр Хохлачев покинул «Амур».
Контракт с игроком был расторгнут по соглашению сторон.
Хохлачев перешел в «Амур» перед началом сезона-2023/24 из «Спартака». Всего он провел 81 матч в составе команды из Хабаровска в регулярках и набрал 27 очков, в плей-офф у него 3 очка в 6 матчах серии против «Металлурга».
В нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ на счету Александра Хохлачева 3 (1+2) балла в 21 игре.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Амура»
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