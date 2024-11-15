«Амур» расторг контракт с Хохлачевым. У форварда 3 очка в 21 игре сезона

Нападающий Александр Хохлачев покинул «Амур».

Контракт с игроком был расторгнут по соглашению сторон.

Хохлачев перешел в «Амур » перед началом сезона-2023/24 из «Спартака». Всего он провел 81 матч в составе команды из Хабаровска в регулярках и набрал 27 очков, в плей-офф у него 3 очка в 6 матчах серии против «Металлурга».

В нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ на счету Александра Хохлачева 3 (1+2) балла в 21 игре.